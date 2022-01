SARONNO / LAZZATE / VENEGONO SUPERIORE- Ecco tutte le date dei recuperi delle gare che a fine 2021 sono saltate per covid o per il maltempo: torneranno presto in campo anche Fbc Saronno, Aurora Cmc Uboldese, Universal Solaro per quanto riguarda la Promozione; Varesina di Venegono Superiore e Ardor Lazzate in Eccellenza.

Eccellenza

Domenica 23 gennaio

Gavirate-Vergiatese, Accademia Pavese-Varesina, Vogherese-Sestese, Pavia-Ardor Lazzate, Calvairate-Castanese

Mercoledì 9 febbraio

Gavirate-Settimo, Varesina-Base 96, Vogherese-Club Milano, Varzi-Pavia.

Mercoledì 23 febbraio

Gavirate-Rhodense, Settimo-Varesina.

Promozione

Domemica 30 gennaio

Cas-Accademia Inveruno, Aurora Cerro Uboldese-Meda, Besnatese-Castello, Gallarate-Universal Solaro, Villa Cassano-Solbiatese

Domenica 6 febbraio

Valle Olona-Morazzone, Solbiatese-Aurora Cerro Uboldese, Besnatese-Universal Solaro, Gallarate-Cas, Lentatese-Accademia Inveruno, Meda-FBC Saronno, Villa Cassano-Solese.

Mercoledì 23 febbraio

Aurora Cerro Uboldese-Castello.

Queste dunque le date per il momento fissate dal Crl, il Comitato calcistico della Lombardia. Per ora, è prevista la presenza del pubblico (per chi è dotato di green pass) ma le normative potrebbe cambiare nei prossimi giorni o nelle prossime settimane.

(foto archivio: Fbc Saronno di azione di gioco)

09012022