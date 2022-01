MISINTO – Ma che puzza da quel camper! Un odore tanto intenso che alla fine ha attirato l’attenzione dei carabinieri, che sono entrati a vedere: dentro hanno trovato una ragazza di Misinto di 26 anni edun ragazzo di Seregno, di 28 anni, che stavano – letteralmente – cucinando della droga.

Il mezzo era posteggiato vicino al centro di Seregno, dentro c’erano dunque i due giovani: sul fornello della cucina c’era una padella con dentro una sostanza bianca in lenta “cottura”, si trattava 30 grammi di ketamina, anestitico che dà effetti simili alal cocaina. Sono stati trovati anche cocaina, marijuana, il necessario per confezionare la droga, un bilancino di precisione ed anche, li aveva il ragazzo, 1300 euro in contanti.

Si è andati avanti perquisendo la casa del ragazzo dove sono stati trovati circa 24 mila euro in contanti, altra marijuana. un altro bilancino di rpecisione mentre a casa della misintese c’era un po’ di marijuana. I giovani sono stati arrestati.

