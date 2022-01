SARONNO / LOMAZZO – Oggi alle 10.30 intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” di Trenord in piazza Cadorna, per soccorrere un uomo di 50 anni che si era sentito male. Si è comunque presto ripreso e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Alle 12.50 di oggi in via Filippo Reina intervento di una ambulanza della Croce crossa per un 53enne che si era sentito male: gli è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica, si è comunque presto ripreso e non è stato portato in ospedale. Ieri sempre a Saronno alle 18 in via San Giuseppe altro caso di intossicazione etilica, è stato soccorso dal Sos Uboldo un 50enne, trasportato quindi all’ospedale cittadino, in non gravi condizioni.

Ieri a Lomazzo in via Monte Generoso alle 10.10, tamponamento fra due auto: un ragazzo di 33 anni ha avuto bisogno di cure mediche, ed è stato trasportato all’ospedale di Saronno da una ambulanza del Sos Appiano.

(foto archivio)

