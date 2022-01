PEDEMONTANA – Oggi alle 19 all’innesto della A36 Pedemontana all’altezza dell’autostrada dei Laghi alla periferia di Gallarate per cause da accertarsi un autobus in transito ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo e Gallarate con tre automezzi: un’autopompa, un autobotte e un fuoristrada. Gli operatori hanno spento le fiamme e stanno mettendo in sicurezza l’area.

Sul posto, oltre alle pattuglie della polizia stradale, si sono precipitati anche i soccorrito della Croce rossa con una ambulanza. Solo una persona, un uomo di 52 anni, ha comunque avuto bisogno di cure mediche ed è stato trasportato all’ospedale di Busto Arsizio; le sue condizioni sono comunque apparse del tutto tranquillizzanti ed è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

(foto gallery: le fasi dell’intervento dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio che si era scatenato sul pullman in autostrada, nel tardo pomeriggio odierno)

