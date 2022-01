GERENZANO – “Si comunica che Guglielmo Montrasio ha accettato e rinnovato l’incarico annuale di coordinatore della Protezione civile comunale. Ringraziandolo per la disponibilità per questo importante impegno, gli auguriamo buon lavoro!” Lo si legge in una nota dell’Amministrazione civica gerenzanese.

Proseguono dal Comune: “Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i volontari della Protezione civile che donano gratuitamente tempo personale e per il lavoro che svolgono a beneficio di tutti, in particolare in questi mesi di pandemia da coronavirus. Ricordiamo che per emergenze la Protezione civile comunale è contattabile ventiquatto ore su ventiquattro al numero telefonico 3403848597. Indirizzo email [email protected]”.

La sede della Protezione civile comunale si trova in piazza San Pio V, nel cortile del palazzo municipale; il gruppo collabora in modo sempre molto stretto con le autorità locali, e nel tempo si è reso disponibile per numerosi interventi e non soltanto per siutazioni di emergenza, come in occasione di eventi pubblici in coordinamento anche con il comando di polizia locale, e con in varie altre attività poste in essere sul territorio, quali l’individuazione di discariche abusive.

(foto archivio: Guglielmo Moltrasio durante un intervento della protezione civile gerenzanese)

