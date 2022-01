CARONNO PERTUSELLA / TRADATE – “Rispondendo oggi in aula alla mia interrogaziona, la ministra Luciana Lamorgese si è impegnata ad individuare ogni utile soluzione a finanziare tutti i progetti dei Comuni risultati ammissibili al bando Pnrr per la rigenerazione urbana presentati dai Comuni sopra i 15 mila abitanti. Per la provincia di Varese parliamo dei progetti di Busto Arsizio, Somma Lombardo, Caronno Pertusella, Malnate e Tradate” dichiara soddisfatto Alessandro Alfieri, senatore varesino del Pd.

“Mancano 900 milioni per riuscire a finanziare tutti i progetti ammessi in graduatoria – continua Alfieri – Il Governo oggi ha preso un impegno forte per stanziare questa cifra. Si tratta della prima concretizzazione del finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il primo intervento che può rendere tangibile per i cittadini gli investimenti europei e che serve a migliorare la qualità della vita nelle periferie dei nostri comuni”.

(foto archivio: il senatore del Partito democratico, Alessandro Alfieri)

13012022