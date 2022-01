Ceriano Laghetto: da lunedì sarà attivo un punto tamponi in Municipio

x x

CERIANO LAGHETTO – Il sindaco Roberto Crippa ha fornito l’ultimo aggiornamento dei dati sui positivi al covid-19, sulla base della tabella in tempo reale di Regione Lombardia. Alla serata del 13 gennaio, a Ceriano Laghetto risultavano 261 persone positive e 69 sottoposte a sorveglianza attiva. “Abbiamo superato i picchi di positività dell’anno scorso” – ha sottolineato il sindaco Crippa, evidenziando però l’enorme differenza esistente in termine di effetti concreti sulla popolazione contagiata. “Questi sono dati che farebbero presagire una situazione molto pesante a livello clinico se paragonati a quelli dello scorso anno, mentre invece le cose stanno andando in maniera molto diversa. La gran parte delle persone positive risulta oggi asintomatica o colpita da forme lievi. Come già indicato la scorsa settimana, risulta al momento una sola persona di Ceriano Laghetto in condizioni serie per gli effetti del Covid, ma confidiamo che possa migliorare nelle prossime settimane”. Alla rilevazione del 10 gennaio, i positivi erano 234, il saldo tra nuovi positivi e ex positivi tornati negativi, è quindi aumentato di 27 unità in soli tre giorni, segno che il contagio continua a correre a velocità elevata ma con poche conseguenze gravi sulle persone colpite.

Novità importante delle ultime ore è l’attivazione, da lunedì 17 gennaio, di un punto tamponi in Municipio. Si tratta di una iniziativa concordata tra la Farmacia Melchionda e l’Amministrazione comunale, per evitare situazioni di disagio e di potenziale pericolo di contagio per quanti in questi giorni affollano il marciapiede di fonte all’ingresso della farmacia di via Volta.

Il nuovo centro tamponi sarà pronto entro lunedì e verrà gestito in collaborazione con la Protezione civile. I tamponi verranno effettuati da lunedì a venerdì, dalle 17 alle 19, il sabato mattina dalle 8.30 alle 10.30 nella Sala Vetri “Gianfranco Miglio”.

Le modalità di accesso, prenotazione, pagamento resteranno le stesse e gestite dalla Farmacia Melchionda.

15012022