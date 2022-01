x x

SARONNO – Lutto per la città di Saronno: oggi si è spento all’età di 86 anni Mario Nazeri storico volto dell’Ascom cittadina. Nazeri aveva lavorato per moltissimi anni come ragioniere nell’associazione che riunisce i commercianti saronnesi e quindi ne era diventato direttore e presidente.

“Difficile pensare a Mario senza pensare al suo lavoro in Ascom – lo ricorda Antonio Renoldi presidente che l’aveva sostituito alla guida dell’associazione di categoria e che aveva collaborato con lui avendolo come vicepresidente”.

Attento e pragmatico Nazeri ha guidato l’associazione commercianti con passione e impegno unendo una grande attenzione per la città e le persone a partire dai suoi associati. Nel 2013 era stato insignito dal Rotary Club cittadino del premio professionalità.

I funerali si terranno venerdì pomeriggio nella chiesa di San Francesco alle 15,30.

