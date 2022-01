x x

SARONNO / ROVELLO PORRO – Ha distrutto l’auto ma gli è andata bene lo stesso: il riferimento va al ragazzo di 28 anni che l’altra sera alle 20 ha perso il controllo della propria Hyundai i20 che è andata a sbattere violentemente contro il guard rail. Danni molto consistenti ma il giovane, che era solo nel veicolo, non ha riportato gravi ferite.

Il fatto è successo nella zona di confine fra Saronno e Rovello Porro, lungo la prosecuzione di viale Prealpi che in territorio rovellese diventa via Dante: al loro arrivo i pompieri hanno trovato la Hyundai semidistrutta sul lato anteriore destro, ed hanno estratto dal mezzo il guidatore, quindi portato in ospedale a San Fermo della Battaglia. Comprensibilmente scosso ma con solo lievi ferite. Sul posto del sinistro oltre all’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca anche i carabinieri della Compagnia di Cantù, che hanno eseguito i rilievi dell’incidente, al fine di ricostruire con precisione l’accaduto.

(foto: i soccorsi prestati dai vigili del fuoco subito dopo l’incidente)

