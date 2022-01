x x

SARONNO – Aumentano i numeri dei nuovi positivi a Coronavirus nella zona. A Saronno si rilevano +91 a Saronno, +52 a Tradate, +35 a Caronno Pertusella, +21 a Cislago, +15 a Venegono Superiore, +6 a Lonate Ceppino, +79 a Varese, +114 a Busto Arsizio, +102 a Gallarate. Moderati i numeri nelle Groane, dove i numeri dei maggiori centri avevano superato le centinaia nelle scorse settimane: +53 a Limbiate, +71 a Cesano Maderno, +21 a Lazzate.

Ecco i numeri dei positivi registrati da inizio pandemia (tra parentesi i dati di ieri per un confronto):

Saronno 8.364 ( 8.273 )

Tradate 4.067 ( 4.015 )

Caronno Pertusella 4.435 ( 4.400 )

Cislago 2.637 ( 2.616 )

Venegono Superiore 1.848 ( 1.833 )

Lonate Ceppino 1.225 ( 1.219 )

Varese 16.984 ( 16.805 )

Busto Arsizio 17.810 ( 17.696 )

Gallarate 11.111 ( 11.009 )

Nel Comasco:

Lomazzo 2.273 ( 2.252 )

Nelle Groane e Brianza:

Limbiate 8.509 ( 8.456 )

Cesano Maderno 9.411 ( 9.339 )

Lazzate 1.865 ( 1.844 )

Monza 26.600 ( 26.342 )

Desio 9.641 ( 9.556 ).



In Lombrdia continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-100). A fronte di 175.870 tamponi effettuati, sono 21.329 i nuovi positivi (12,1 per cento dei tamponi processati in laboratorio). In Italia oggi 1243.898 casi e 378 morti.

Malgrado un generale abbassamento della curva dei nuovi contagi, restano alti i numeri nel Varesotto (oggi +1.860 casi), in Brianza (+1.849) e nel Comasco (+1.277).

