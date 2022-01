x x

LEGNANO – ORIGGIO Carambola tra auto in A8: soccorsi in azione e traffico in tilt verso Varese. L’incidente si è verificato questa mattina intorno alle 5.40 tra lo svincolo per l’A9 e l’uscita di Legnano in corsia Nord. Lo scontro ha interessato diversi mezzi e richiesto l’intervento dei soccorritori in codice rosso per prestare assistenza sanitaria a 8 persone.

Le condizioni dei feriti fortunatamente non sono gravi: per alcuni di loro – tutti di età compresa tra i 24 e i 53 anni – è stato disposto il trasferimento nei pronto soccorso degli ospedali della zona in codice verde. Oltre a tre ambulanze e a un’automedica, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano e le pattuglie della Polstrada.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, con l’A8 che è stata chiusa per un paio d’ore in direzione Varese con deviazione all’uscita di Legnano. Code e rallentamenti in direzione Nord si sono registrate fino alle 9.

(fonte: l’informazione)

