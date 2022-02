x x

CARONNO PERTUSELLA – VARESE – Riceviamo e pubblichiamo la nota del gruppo consigliare Civici e Democratici della Provincia di Varese condivisa dalla caronnese Alessandra Agostini.

“Apprendiamo e leggiamo in queste ore la diffusione di una lettera di Trenord inviata ai propri clienti che, come gruppo consigliare provinciale Civici e Democratici, non possiamo esimerci dal commentare, definendoci esterrefatti.

Esterrefatti per i toni duri, accusatori e polemici, usati nei confronti di coloro che usufruiscono del servizio e che, quindi, dovrebbero essere solo tutelati e ascoltati dando risposte concrete su un servizio ferroviario regionale che da tempo viene visto come soddisfacente solo al 42% e affidabile al 27%! Il tono e il contenuto della lettera sembrano più un attacco nei confronti dei comitati e associazioni dei pendolari e viaggiatori che in questi ultimi mesi hanno protestato duramente portando la voce di coloro che ogni giorno prendono i treni di Trenord e che da tempo manifestano lamentale e critiche per un servizio vissuto come manchevole e non degno di una Regione come la Lombardia! Ci chiediamo come può un’azienda come Trenord usare questi toni nei confronti dei suoi clienti che ricordiamo anche nella nostra provincia di Varese sono migliaia che ogni giorno prendono il treno per recarsi al lavoro con disagi legati a ritardi costanti e treni soppressi. Come gruppo consigliare Civici e Democratici vogliamo esprimere il massimo sostegno e solidarietà verso questi nostri concittadini che di certo non vivono su “Marte” e se protestano esasperati e chiedono le dimissioni dell’assessore regionale ai trasporti un motivo lo hanno. Riteniamo, infine, che mettersi dalla parte dei cittadini e utenti ascoltandoli con umiltà sia sempre vincente, oltre che un dovere, soprattutto, se si parla di servizi pubblici.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn