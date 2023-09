SARONNO – Le grandinate, la tempesta d’acqua e vento dei mesi di luglio e agosto non hanno risparmiato le scuole superiori saronnesi. Tutti gli istituti hanno registrato danni, dai vetri rotti alle infiltrazioni, e i violenti temporali di questa settimana hanno peggiorato la situazione tanto che venerdì il liceo Grassi e l’itc Zappa hanno dovuto mandare a casa gli studenti.

E’ una situazione critica quella che si trovano ad affrontare praticamente tutte le scuole cittadine colpite in modo diverso con importanti conseguenze tanto che tutti gli istituti sono mobilitati da settimane per riportare la situazione alla normalità. Da questo punto di vista essenziale il contributo della Provincia di Varese, proprietaria degli stabili, che ha stanziato i primi fondi già nel mese di agosto con un provvedimento di somma urgenza.

“Abbiamo destinato 700 mila euro – spiega Alessandra Agostini consigliera provinciale con delega all’edilizia scolastica – per le scuole di Saronno per metterle in sicurezza prima dell’inizio dell’anno scolastico. Ad esempio sono già state sostituite 100 vetrate all’Its Riva, i controsoffitti danneggiati del liceo Legnani e sono state realizzate riparazioni ai pluviali del GB Grassi e dell’Ipsia Parma”.

Tra i problemi sul piatto quello del tetto del liceo Grassi che nelle grandinate ha riportato tali danni da rendere necessario un completo rifacimento: “Abbiamo realizzato una copertura per queste prime settimane in attesa di avviare il cantiere che vedrà il completo rifacimento del tetto di circa 1600 metri quadrati”

“E’ un lavoro lungo e complesso perchè prevede non solo di lavorare velocemente per evitare ricadute sull’attività didattica ma anche di garantire un intervento di qualità che risolva il problema ed eviti future emergenze. Questo è reso ancora più difficile dai nuovi episodi di maltempo, come quelle di venerdì, che costringono a nuovi interventi. Essenziale da questo punto di vista la collaborazione tra Provincia, scuole e Comune di Saronno”.

