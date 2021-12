x

x

SARONNO – “Il Saronnese ha il suo rappresentante, Alessandra Agostini è infatti di Caronno Pertusella (“del Saronnese”) ed è anche la candidata che, con il complesso meccanismo dei voti ponderati che porta all’elezione dei consiglieri provinciali, ha riportato il quoziente più alto”.

Inizia così la replica del capogruppo del Pd Francesco Licata alla nota della Lega che bacchettava il Pd per non aver eletto alle elezioni provinciali un consigliere del Saronnese a differenza della Lega che aveva contribuito all’elezione di Luca Panzeri.

“A cosa di riferisca Veronesi non è dato di sapere, si fa fatica solo a capire perché uno di Origgio possa essere “del Saronnese” ed uno di Caronno no. Forse che non si sia documentato a dovere prima di scrivere? Chissà…la fretta è cattiva consigliera..”