COGLIATE – Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno a liberare la donna di 49 anni rimasta incastrata dentro l’auto dopo l’incidente avvenuto poco prima delle 15,30 in via Marconi all’altezza del civido 76.

Le responsabilità saranno chiarite dalle forze dell’ordina ma quello che è certo è l’impatto tra un camion che stava uscendo da un’arteria lateriale e una Citroen con a bordo quattro persone che percorreva via Marconi.

A bordo dell’auto c’erano 4 persone: una 49enne rimasta incastrata con il parabrezza che le è finito addosso. I vigili del fuoco di Saronno hanno rimosso il vetro permettendo al personale sanitario di Croce Rossa di Misinto e Croce Azzurra di Rovellasca di prestare le prime cure alla donna e liberarla. Ad aver bisogno di cure anche il 79enne presente sul sedile posteriore della vettura.

I pompieri, una volta che i feriti sono stati portati all’ospedale in codice verde e giallo, hanno provveduto a rimuovere le auto mettendole in sicurezza.

