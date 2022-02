x x

ROVELLASCA / LAZZATE – E’ stato tratto in salvo dai vigili del fuoco il cagnolino rimasto all’interno nell’abitazione di Rovellasca, il cui tetto è stato colto dalle fiamme. Le squadre del distaccamento di Lazzate e di Como che, intorno alle 23.30 della tarda serata di ieri, giovedì 3 febbraio, sono intervenute tempestivamente sul territorio del comune di Rovellasca per spegnere l’incendio sul tetto dell’abitazione.

Fortunatamente non sono stati registrati feriti. Le squadre, oltre a spegnere le fiamme, sono riuscite a trarre in salvo un cane di taglia piccola rimasto intrappolato all’interno dell’edificio. Sono ancora da chiarire le dinamiche che hanno suscitato lo scoppio dell’incendio.

(in foto: le immagini dell’intervento dei vigili del fuoco e il salvataggio del cane rimasto nell’abitazione)



