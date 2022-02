x x

SARONNO – E’ uscito stamattina all’albo pretorio il decreto con cui il sindaco Augusto Airoldi revoca l’incarico alla consigliera di Obiettivo Saronno Cristiana Dho per le funzioni di studio e cooperazione per la rigenerazione dell’area dismessa già Isotta Fraschini (Ambito di trasformazione ATU a1) ed aree confinanti a nord-ovest (Programma Integrato di Intervento area ex Cemsa).

Nel decreto il sindaco precisa come “al consigliere incaricato, venissero attribuiti compiti di studio, analisi, e verifica con funzione esclusivamente propositiva e di consulenza” e come l’incarico “dovesse essere svolto in supporto del sindaco e dell’assessore alla Rigenerazione urbana”.

Il decreto, realizzato in accordo con l’accordo dell’intera Giunta, spiega la revoca considerando che “a tutt’oggi, il consigliere incaricato Cristiana Dho non abbia fatto pervenire al sindaco alcuno studio, analisi o verifica in merito alla materia oggetto di incarico e ritenuto che, in tal modo, l’utilità amministrativa e programmatica determinante l’incarico sia venuta meno”.

