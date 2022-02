x x

SOLARO – In occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo all’istituto comprensivo “Regina Elena” di Saronno è stata organizzata l’iniziativa dal titolo “Un Nodo Blu-le scuole unite contro il bullismo”. L’iniziativa, lanciata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Piano nazionale contro il bullismo, si celebrerà in concomitanza con la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete istituita e promossa dalla Commissione Europea, in contemporanea in 100 nazioni in tutto il mondo.

Oggi lunedi 7 febbraio sulla facciata di tutti i plessi del istituto comprensivo un maxi nodo blu che simboleggia la lotta al bullismo a scuola. In occasione della manifestazione promossa dal Miur, infatti, tutti gli alunni sono invitati a presentarsi a scuola con un nodo blu. Un disegno, un cartellone, una corda, un fazzoletto o un drappo: poco importa, basta che sia blu e che possa poi essere unito agli altri nodi portati a scuola dagli studenti e affisso alla ringhiera del plesso di appartenenza.

Durante la giornata, nelle classi, saranno promossi momenti di dibattito e di confronto su questa tematica sociale dilagante. La maxi installazione simboleggerà l’impegno di tutta la comunità scolastica nel combattere questa piaga che ogni anno penalizza moltissimi giovani.

Per ribadire il No al bullismo fuori e dentro le scuole e sensibilizzare non solo i ragazzi, ma l’intera comunità, sull’uso consapevole delle nuove tecnologie e sulla necessità di contrastare e denunciare atteggiamenti violenti e discriminatori. A tutti gli studenti e i partecipanti che aderiranno, sarà distribuita la spilletta “Un Nodo blu”, simbolo della campagna nazionale del Miur contro il bullismo.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn