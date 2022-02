x x

UBOLDO – Nessuna traccia di Concetta Lo Cicero: le ricerche della 69enne scomparsa dal tardo pomeriggio di lunedì continueranno anche domani ed in via Iv novembre ad Uboldo resta anche per la nottata il presidio di vigili del fuoco e protezione civile. E’ da lì che per tutta la giornata di mercoledì sono state coordinate le riceche, dopo che il telefono cellulare di Concetta era stato “intercettato” da una delle celle del ripetitore dei cellulari che “serve” la zona fra Rescaldina ed Uboldo. E’ proprio per questo che pompieri e prociv hanno ocncentrato i loro sforzi per cercarla nella zona, utilizzando anche droni ed elicottero. Ma Concetta per il momento non è stata trovata.

Concetta Lo Cicero è la donna di Nerviano di cui non si hanno più notizia da l’altro ieri sera. L’ultima volta è stata vista, alle 18, all’ospedale di Castellanz. Ha 69 anni, soffre di Alzheimer e quindi potrebbe essere in stato confusionale. L’ultima volta che è stata vista indossava un giubbotto leopardato, leggings neri e stivali grigi, ed aveva una borsa blu.

09022022