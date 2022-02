x x

SARONNO – Auto contro moto in via Miola a Saronno: sul posto, questa mattina alle 11.20 sono accorsi i carabineri della Compagnia cittadina ed una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella per soccorrere una ragazza di 19 anni. E’ stata medicata direttamente sul posto, non è stato necessario il trasporto in ospedale. I militari dell’Arma hanno eeguito i rilievi del sinistro per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità. L’incidente stradale si è verificato nei pressi della rotonda all’interesezione con via Roma.

Per una caduta accidentale di un pedone, una donna di 54 anni, oggi alle 16.30 in piazza De Gasperi è accorsa una ambulanza della Croce rossa saronnese; la paziente è stata trasportata all’ospedale cittadino per essere medicata di lievi contusioni.

Oggi alle 19 intervento dei carabinieri e di una ambulanza della Cri in via Togliatti per un malore, accusato da un passate. Che si è comunque presto ripreso; non è stato necessario portarlo in ospedale.

(foto archivio)

09022022