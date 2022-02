x x

SARONNO – “Il Fbc Saronno comunica di aver tesserato due nuovi giocatori. Si tratta del difensore Andrea Riva, classe 2001, in arrivo dal Cantù Castello, e del portiere classe 2001 Filippo Migliorati ex Caronnese, Busto 81 che arriva in prestito dal Gavirate”. A comunicarlo è la società del presidente Simone Sartori e del direttore sportivo Simone Morandi. A disposizione del mister, Niccolò Taroni, due nuovi elementi, dunque: giovani molto promettenti che vanno ad arricchire la rosa fornendo alcune possibilità in più a livello di scelte di formazione ed anche dal punto di vista tattico.

Il Saronno partecipa al campionato di Promozione e lotta per le posizione in zona playoff. E’ reduce dalla sconfitta casalinga contro il Meda di domenica scorsa, giocherà domenica prossima a Sacconago per una sfida sulla carta abbordabile contro gli Amici dello sport, compagine di fondo graduatoria.

(foto archivio: il direttore sportivo del Fbc Saronno, Simone Morandi)

