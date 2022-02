x x

SARONNO – “Il sindaco Airoldi, senza fascia tricolore al monumento dei Caduti per la commemorazione del Giorno del Ricordo, delude le aspettative. Ancora una volta la commemorazione dell’eccidio dei popoli istriani viene mortificata da comportamenti che dicono più delle parole e che lasciano spazio a un’interpretazione riduttiva dei fatti con una palese offesa ai morti e al dolore degli esuli”.

Una palese offesa così Forza Italia Saronno definisce la scelta del primo cittadino Augusto Airoldi di non indossare la fascia tricolare e non pronunciare un discorso alla celebrazione della giornata del ricordo.

E rincara: “Il primo cittadino, non indossando la fascia tricolore, ha offeso i suoi concittadini dimenticando di essere il sindaco di tutti. Ricordiamo che fu il governo Berlusconi a portare in discussione nel 2004, 18 anni fa, il testo di una proposta di legge la cui struttura embrionale venne presentata per la prima volta nel 1995. Quando l’11 febbraio 2004 ci fu la votazione finale quindici parlamentari di sinistra votarono contro. Da allora ogni anno assistiamo, da parte di una frangia della sinistra, a un penoso tentativo di riduzione storica volto a non riconoscere gravità e colpe nei riguardi dell’eccidio delle foibe.

Ci auguriamo che mai più accada che un sindaco rinneghi la fascia in questo giorno riconosciuto dalla Repubblica Italiana con una legge dello Stato che ne suggella la solennità civile nazionale. Forza Italia auspica che in futuro tutti i sindaci che ricopriranno questo ruolo a Saronno indossino sempre la fascia tricolore in ogni occasione istituzionale senza distinzione di appartenenza e colore.

