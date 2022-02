x x

SARONNO – E’ finita decisamente bene per una cliente del supermercato Esselunga di via Novara a Saronno: le era sparito il portafoglio, dove c’erano 1.300 euro in contanti e pensava le fosse stato rubato, invece l’aveva perso.

L’onestà dei cittadini

E’ stato trovato a terra due altri due clienti che stavano andanto a fare la spesa e che hanno contattato il comando della polizia locale del comando unificato di Origgio ed Uboldo. E’ stata subito inviata sul posto una pattuglia: nel portafolgio c’erano oltre ai soldi anche i documenti della legittima proprietaria, che è stata quindi rapidamente contattato e per lei è giunta la buona notizia. Il fatto è accaduto qualche giorno fa.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

12022022