LEGNANO – Riparte, dopo una lunga sosta, anche il girone a della terza categoria con il match di oggi che ha visto l’Amor Sportiva cadere in trasferta sul campo del Legnarello.

Al 7′ la squadra di casa si rende subito pericolosa con Mallia che compie una grande discesa nella metà campo avversaria, arrivando però alla conclusione da una posizione troppo defilata per impensierire la retroguardia dell’Amor.

La costante pressione della squadra di casa si traduce nel gol del vantaggio al 11′ con Monzani che, dopo aver saltato il suo marcatore, non sbaglia davanti alla porta mettendo il suo nome sul tabellino dei marcatori, 1-0.

Al 32′ è una grande parata di Porro su un calcio piazzato ad evitare il gol della parità riuscendo a deviare in angolo la conclusione.

Ancora pericolosa l’Amor che al 34′ non riesce a sfruttare con Aloardi un ottimo traversone di Marzullo mandando la palla fuori di poco, si rimane sull’1-0 per il Legnarello.

Si conclude così il primo tempo senza altri particolari colpi di scena.

Al 3′ minuto della ripresa è solo la traversa a fermare una punizione dai 25 metri calciata abilmente da Gariboldi, vano anche il tentativo di Aloardi di ribattere a rete.

Ancora Amor Sportiva al 20′ con Rubino che, accentrandosi, non riesce a sorprendere Porro che vieta il possibile gol dell’1-1.

Al 32′ il Legnarello va vicino al raddoppio con Dell’Acqua che non riesce a concludere a rete trovandosi da solo davanti alla porta avversaria.

E’ sempre Dell’Acqua a rendersi protagonista al 38′ rimediando un espulsione dovuta a somma di ammonizioni, l’Amor è dunque in superiorità numerica per l’assalto finale.

Sulle note finali del match la tensione della gara sfocia nell’espulsione diretta di Corrias e Rubino.

Si conclude dunque la partita sul risultato di 1-0 per i padroni di casa che sono riusciti a mantenere il vantaggio trovato nei primi minuti del match, peccato invece per l’Amor per la traversa e per non essere riuscita a trovare il gol del pareggio nonostante la superiorità numerica nel finale.

Alessio Cattaneo

Legnarello – Amor Sportiva 1-0

LEGNARELLO: Porro, Stecchini, Di Blasi, Colombi, Gajeta, Landoni, Mallia, Dell’Acqua, Galli(29′ st Corrias), Monzani(36′ st Lavazza), Di Bella(23′ st Cassanelli). All.Oldrini.

AMOR SPORTIVA: Lovera, Pustorino, Gariboldi, Nigro(23′ st Maiocchi), Vidovic, Ferrario(5′ st Melito), Carioli, Marzullo, Banfi(14′ st Rubino), Aloardi(29′ st Premazzi), Marranzano(35′ st Boschetto). All.Velli.

MARCATORI: 11′ pt Monzani (Le).

ESPULSI: 32′ st Dell’Acqua, 50′ st Corrias, Rubino

(foto archivio)

