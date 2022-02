x x

SARONNO – Un emozionante quanto inatteso regalo di San Valentino è quello che i bimbi della scuola materna di via Cavour hanno fatto alla città di Saronno.

Da venerdì pomeriggio nell’aiuola di piazza Aviatori d’Italia danno bella mostra di sè decine di cuori di San Valentino. Tutti legati a fili come festoni i cuori sono stati scritti e disegnati con frasi e immagini che raccontano cosa sia l’Amore per loro. Ci sono pensieri per le mamme e i papà, tanto affetto per i nonni ma anche per fratellini e sorelline. C’è chi pensa al matrimonio e chi alla condivisione e c’è un pensierino anche per gli amati animali.

Tutti i cuoricini di San Valentino hanno però il potere di regalare a chi passa per l’aiuola un sorriso e un pensiero d’amore quando gli occhi cadono su quei pensieri semplici quanto sinceri e intensi. Un regalo per la festa degli innamorati apprezzato da familiari e dai parenti dei bimbi che si sono recati a leggere le frasi ma che è stato di conquistare anche frettolosi passanti.

Selfie, foto e video, che non sono mancati in questi giorni, sono il miglior apprezzamento per il lavoro delle maestre di piccoli saronnesi.

—-

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn