SARONNO – E’ passato esattamente un mese da quando con una nota il sindaco Augusto Airoldi ha informato la città del ritiro delle deleghe Decoro Urbano, Lavori Pubblici e Innovazione all’assessore di Obiettivo Saronno Novella Ciceroni.

Da allora la Giunta ha un esponente in meno, per la precisione una donna in meno per rispettare la normativa e il primo cittadino ha tenuto per sè le tre deleghe.

COME MAI LA NOMINA NON ARRIVA?

Il primo cittadino ha spiegato di aver bisogno di tempo per nominare un assessore (una donna) che “resti potenzialmente fino a fine mandato”. Ma non solo Airoldi ha tracciato un identikit decisamente preciso quanto ambizioso: “Come il resto dei miei assessori anche il nuovo elemento dovrà avere delle competenze specifiche nella materia assegnata, non dovrà aver mai lavorato in una giunta saronnese e non avrà interessi in città (se è un professionista non deve lavorare in città se uno fa l’architetto non deve avere clienti a Saronno) e dovrà sapere lavorare in team”.

Inutile negare che le precarie condizioni in cui si trova la maggioranza (con un solo voto 13 a 12 sindaco compreso in consiglio comunale) non aiutino a trovare chi abbia voglia di mettersi in gioco. Probabilmente se sarà superato lo scoglio del bilancio di previsione, della commissione d’inchiesta sui fondi della scuola Rodari ed un paio di capitoli scottanti ci sarà anche più fiducia sulla tenuta della coalizione.

I NOMI SUL PIATTO

Si è parlato a lungo e concretamente di Laura Gianetti, ex assessore della Giunta Gilli ma il suo nome è stato scartato sia per l’esperienza pregressa sia perchè “troppo di centrodestra”. Al momento l’ipotesi più probabile sembra quella di un passaggio dell’assessore all’Ambiente Franco Casali ai Lavori Pubblici magari con l’ingresso della quotatissima Marialuisa Cremonesi esponente del Pd esperta, anche per motivi di lavoro, in temi ambientali una vera e propria risorsa vista l’importanza che il settore ha per l’Amministrazione Airoldi.

I TEMPI

Il sindaco è stato molto chiaro ha parlato di tempi brevi precisando però di essere pronto a “predersi qualche giorno in più ma fare una scelta potenzialmente definitiva che ci accompagni nei 3 anni e mezzo che mancano a fine mandato”. Ha poi ribadito il suo impegno: “al momento l’assessore ai Lavori Pubblici è il sindaco che detiene anche le deleghe al Decoro urbano e all’Innovazione tecnigica. Quindi non c’è l’abbandono di queste deleghe ma anzi le seguo con il contributo giornaliero del dirigente dell’area tecnica”.

