CERIANO LAGHETTO – “Con questa bella pizza a sorpresa della mia mogliettina, fatta con le sue mani, auguro a tutti voi pace, salute e amore! Buon San Valentino a tutti gli innamorati!” Così il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, in occasione della ricorrenza, la festa dedicata agli innamorati.

La festa di san Valentino è una ricorrenza dedicata agli innamorati, e viene annualmente celebrata in gran parte del mondo. La festa è particolarmente celebre in Europa, nelle Americhe ed anche in Estremo oriente) il 14 febbraio.

(foto: il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, con la pizza a forma di cuore per la festa di San Valentino)

