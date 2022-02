x x

SARONNO – “Mi aiutate a fare una sorpresa di San Valentino alla mia amata?” E’ la richiesta che è arrivata ieri sera in redazione e a cui ci siamo subito attivati per dare una risposta. A contattarci un saronnese che voleva fare una sorpresa alla propria compagna.

“Io non sono più giovanissimo e ormai da diversi anni non festeggiamo San Valentino. Siamo troppo vecchi per cioccolatini, cene, regalini a forma di cuore. Questi ultimi anni, però, sono stati molto difficili per me come persone e di conseguenza anche per la nostra coppia. Volevo fare qualche che sorprendesse la mia amata lasciandola senza parole come non succede da tanto tempo”.

Il saronnese ha così contattato la nostra redazione con una richiesta chiara:”Ogni mattina facciamo colazione insieme guardando il tg e controllando le email e leggendo anche ilSaronno. Mi piacerebbe ci fosse una sorpresa per la mia amata”.

Così abbiamo realizzato il banner che troverete in tutte le pagine interne con una frase di Neruda “una delle mie preferite” e con un messaggio per l’amata del romantico saronnese.

“Ringrazio la direttrice Sara Giudici – conclude il saronnese – per essere stata così disponibile e così rapida (l’idea mi è venuta all’ultimo minuto). Ho apprezzato anche la sua idea di lasciare il mio messaggio online per l’intera giornata in modo che possa diventare un’occasione per tutti i lettori di pensare di quanto siano importanti le persone che ci sono vicine che ci ascoltano, ci amano e ci fanno crescere”.

