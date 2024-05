Città

SARONNO – “Dopo l’anziano investito sulle strisce pedonali in via Roma ancora una volta tocca parlare di sicurezza stradale”. Inizia così la zona condivisa da Roberto Strada, ex consigliere comunale.

QUI LA NOTIZIA DELL’INVESTIMENTO

“Potrebbe sembrare il solito investimento, ma così non è, uno perchè è il secondo che capita (nello stesso punto) dopo i lavori che dovevano mettere in sicurezza la via, due perchè la giunta “delle ciclabili di via Roma” ha palesemente sbagliato intervento, pasticciando sulla sicurezza stradale, mettendo la ciclabile come priorità, e dimenticandosi degli attraversamenti pedonali, così l’attraversamento ideato è diventato “pericoloso” più del precedente in quanto spostato in posizione problematica (quello di prima era molto più sicuro), ma la Giunta ha pensato alla ciclabile non alla sicurezza. A questo punto chi ha sbagliato dovrebbe prenderne atto e dimettersi, vero assessore ?”

