UBOLDO – Black out serale ad Uboldo: il problema ha riguardato alcune area del paese, ed interessato sia la pubblica che illuminazione che alloggi privati. Le segnalazioni sono giunte all’ente per l’energia elettrica attorno alle 20, sono stati inviati sul posto i tecnici che nel corso della prima parte della nottata hanno risulto tutto; si era di fronte ad un guasto.

Fra le zone interessate quelle di via I maggio e via Garibaldi, c’è chi è rimasto senza corrente per circa tre ore e dunque, ovviamente, non è mancato qualche disagio.

(foto archivio: intervento dei tecnici della società elettrica per un precedente guasto della rete in zona)

15022022