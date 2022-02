x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’assessore alla Rigenerazione urbana Alessandro Merlotti.

“Ci chiediamo poi come sia possibile che i due assessori alla rigenerazione urbana e alle opere pubbliche, che hanno uno studio a Saronno, non abbiano clienti di Saronno. Misteri della fede nella sinistra. Del resto “Saronno siamo noi”».

Vengo tirato in ballo, nel comunicato della Lega di Saronno, pubblicato in seguito alla nomina della nuova assessora ai Lavori Pubblici.



Non posso rispondere per la mia collega, rispondo ovviamente solo per quello che mi riguarda.



Se me l’avessero chiesto quasi un anno e mezzo fa, al momento del conferimento della delega alla Rigenerazione Urbana, da parte del Sindaco Augusto Airoldi, avrei risposto come sto per fare, anzi avrei pubblicato il documento che pubblico ora.

Si tratta di una mia dichiarazione (protocollo n. 28416 del 23 ottobre 2020), relativa al divieto di assumere incarichi professionali nell’ambito territoriale del Comune di Saronno, richiestami dal segretario comunale dell’epoca, l’ottimo Vittorio Carrara.

Se avete tempo, leggetela: vengono riportati un po’ di fattacci miei personali, ma se serve per fare chiarezza.

In merito invece alla rinuncia dell’indennità assessorile, l’impegno di tempo derivante dalla carica amministrativa, durante il normale orario di lavoro, comporta un’inevitabile riduzione delle ore lavorate nella libera professione e conseguentemente del fatturato: prometto che, nel caso in cui le poche ore lavorate come architetto libero professionista generassero comunque un volume d’affari sufficiente, rinuncerò volentieri all’indennità di assessore (ho fatto un conto, si parla di circa 6-7 € netti all’ora), rinuncerei ancora più volentieri nel caso in cui il mitico “Zio d’America” (o “di Russia”, per non scontentare i leghisti) decidesse di lasciarmi una cospicua somma di denaro.

P.S.: di seguito il link alla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito dell’amministrazione comunale, situazione patrimoniale e reddituale dei mandati amministrativi attivi: http://95.110.200.76/OpenGovWeb/SARONNO/EntrypointOIP.aspx?id=0001