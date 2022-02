x x

LIMBIATE – Partita molto importante tra Limbiate e Cogliatese per definire le parti alte della classifica. La squadra in trasferta, che ha voglia di rivalsa dopo la sconfitta della scorsa giornata con la Legnanese, sblocca la partita dopo soli 4 minuti con la rete di Pecin su assist di Ventrella dalla fascia destra. Padroni di casa che non ci stanno e al 13’ pareggiano il risultato con un tiro di Anselmi che finisce sotto la traversa.

Secondo tempo quasi fotocopia dei primi 45 minuti regolamentari in cui gli ospiti tornano in vantaggio al 56’ con il goal di Ventrella a seguito della punizione battuta da Pascale. Vantaggio che però viene neutralizzato al 38’ della ripresa dal rigore assegnato al Limbiate con il quale Anselmi riesce a realizzare la doppietta. Partita che quindi finisce in pareggio e che lascia invariate entrambe le posizioni in classifica.

Aldo Falgares

Asd LIMBIATE – Asd COGLIATESE 2-2

ASD LIMBIATE: Capparelli, Betti,(36’ st Famlonga), Strada, Moratti, Malinverni, Quatrini, Bottari(21’ st Oldani), Ronchi(27’ st La Mastra), Ponti(20’ st Busso), Anselmi, Bezzi. A disposizione: Frau Comi.

ASD COGLIATESE: Ortolan, Marcolongo, Roncalli, Amadio(1’ st Bolis), Pastore, Saleri, Pecin( 39’ pt Messina), Balestrini, Pascale(21’ st Celotti), Quici, Ventrella(30’ st Casartelli). A disposizione: Manno, Zampieri, Basilico.

Marcatori: 4′ pt Pecin (C), 13′ pt Anselmi (L), 11 st Ventrella (C), 38′ st Anselmi (L)