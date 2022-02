Saronno, possibili disservizi della rete idrica: le zone e gli orari

SARONNO – Possibili cali di pressione e assenza di acqua la prossima settimana a Saronno. I problemi potrebbero essere le conseguenze di alcuni interventi di manutezione sulla rete idrica cittadina attualmente gestita da Alfa.

Ecco la nota diffusa per allertare i cittadini.

Il nuovo gestore del servizio acquedotto di Saronno e della Provincia di Varese effettuerà alcuni interventi di manutenzione sulle rete idrica di alcune zone della città nelle giornate di lunedì 21 e mercoledì 23 febbraio.

Pertanto, potrebbero verificarsi disservizi nell’erogazione dell’acqua potabile a Saronno dalle 9 alle 12 di lunedì 21 febbraio nell’area di via Prealpi, via Volta e limitrofe e dalle 9 alle 12 di mercoledì 23 febbraio nell’area di via San Giuseppe e vie limitrofe.

Alfa srl si scusa con i cittadini per il disagio.

2022022

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn