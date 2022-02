x x

SOLBIATE ARNO – Resiste un tempo la difesa solarese che poi crolla nella ripresa sotto i colpi della Solbiatese.

Nella prima frazione tanta Solbiatese e poco Solaro, con i padroni di casa che vanno vicini al gol del vantaggio al 10’ con Amelotti ma Cuzzolin è attento e mette in corner.

Al 37’ ancora Solbiatese con Scapinello che supera la difesa giallorossa, entra in area ma calcia male a lato.

Il primo squillo ospite arriva nel finale di tempo con Giglio che sugli sviluppi di calcio d’angolo manda la palla sopra la traversa.

Nella ripresa subito Solbiatese in avanti alla ricerca del gol; vantaggio che arriva al 10’ grazie allo scambio tra Scapinello e Torraca con quest’ultimo atterrato in area da Panariello, per il direttore di gara è rigore e rosso per il solarese, dal dischetto va Torraca che sbaglia.

Passano pochi minuti e Torraca si rifà dell’errore, entra in area e a tu per tu col portiere non sbaglia e fa 1-0.

Il 2-0 arriva al 27’ grazie al gran gol di Minuzzi che dalla distanza la infila sotto l’incrocio.

Nel finale arriva anche il 3-0 firmato Pellini S. su punizione.

Solbiatese – Universal Solaro 3-0

SOLBIATESE: Catanese, Lonardi D., Gomez, Pellini S., Lonardi L., Novello, De Vincenzi (38’ st Pellini D), Minuzzi (42’ st Cardani), Torraca, Scapinello, Amelotti (25’ st Mezzotero). A disposizione: Zanellotti, Piatto, Zonta, Anzano, Zecchini. All.: Gennari.

UNIVERSAL SOLARO: Cuzzolin, Cattafi (15’ st De Giorgi), Parisi, Panariello, Franzoni, Baglio, Delia, Decarlo, Giglio, Fioroni (24’ st Leoncini), Somaini (15’ st Franco). A disposizione: Bona, Greco, Leoncini, De Giorgi, Rotiroti, Franco, Di Patria, Farioli, Diana. All.: Broccanello.

Marcatori: 18’ st Torraca (S), 26’ st Minuzzi (S), 45’ st Pellini (S)