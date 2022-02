x x

CISLAGO – Non è ancora stata chiarita la dinamica dell’incidente avvenuto oggi, martedì 22 febbraio, lungo l’A36 all’altezza dello svincolo Cislago. Al momento la certezza è lo scontro avvenuto lungo l’autostrada Pedemontana tra un’autoambulanza e un mezzo pesante. Sul posto, poco dopo le 8, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saranno con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario arrivato sul posto con due mezzi. Sono stati soccorsi e trasportati in ospedale il paziente dell’autoambulanza incidentata e l’autista.

Consistenti i danni al mezzo di soccorso soprattutto nelle parte arteriore

