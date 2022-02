x x

SARONNO – Erano nascosti in bagno e in camera da letto i due sacchi di marijuana che la polizia locale di Saronno ha trovato e sequestrato oggi pomeriggio in un’abitazione inutilizzata al quartiere Matteotti.

Gli agenti del comando di piazza Repubblica stavano accompagnando un tecnico in un sopralluogo in un appartamento vuoto da qualche tempo. Ispezionando l’abitazione hanno trovato in camera da letto e poi anche in bagno un sacchi trasparenti pieni di sostanza stupefacente. Non solo. Nell’appartamento, di proprietà di Aler, sono stati ritrovati anche un bilancino di precisione ed altri ferri del mestiere per confezionare le dosi. Nell’appartamento sono stati trovati anche diversi attrezzi da lavoro ed elettrodomestici.

Il materiale illecito è stato tutto portato al comando e sequestrato. Sono in corso le indagini per cercare di risalire ai proprietari della sostanza stupefacente.

