CARONNO PERTUSELLA – I bei mattoncini rossi del Municipio hanno un po’ penalizzato il colore giallo ma il messaggio dell’Amministrazione comunale e della comunità è stato comunque molto forte. Ieri sera il palazzo comunale si è colorato per metà di giallo e per metà di blu, i colori della bandiera ucraina.

Un modo pensato dall’Amministrazione per mostrare concretamente la vicinanza, il pensiero e il sostegno alla popolazione alla presa con la guerra.

Ma non solo. C’è anche l’ appuntamento oggi alle 16 in piazza Vittorio Veneto a Caronno Pertusella dove è in programma un flash mob “Uniti contro la pace” l’evento, promosso dal Comune con associazioni e cittadini.

Negli ultimi giorni a Saronno si sono tenuti due presidi contro la guerra, uno in piazza Libertà ed uno davanti alla chiesa di San Francesco, fra corso Italia e piazza Cadorna.

