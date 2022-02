x x

SARONNO – “E’ con rammarico che devo dire che la curva dei contagi in città, secondo i dati forniti da Ats Insubria, è tornata a salire”. Sono le parole del sindaco Augusto Airoldi che torna a fare il punto della situazione pandemica in città.

“Eravamo scesi a 187 casi lunedì e da lì abbiamo iniziato una lenta risalita dino ai 240 casi di oggi – ha rimarcato – certo i numeri sono ridotti ma l’inversione della curva c’è spero sia temporanea e rimanga di quest’entità. Spero che il 31 marzo quando scadrà lo stato d’emegenza la sparizione delle restriszioni non peggiori la situazione”.

Il primo cittadino ha sottolineato come, pur a fronte di un calo di prenotazioni, l’hub vaccinale ex Pizzigoni continui a restare attivo: “Ormai la popolazione è vaccinata in gran maggioranza anche con la terza dose – ha concluso – anche se c’è ancora qualcuno che si presenza per fare la prima dose. Mi chiedo come sia possibile attendere così a lungo, dopo due anni di pandemia, ma questa è la situazione”.

“Rinnovo l’invito ai cittadini a tenere alta l’attenzione soprattutto all’uso responsabile della mascherina”.

