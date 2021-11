Saronno, gli studenti del Prealpi incontrano l’arbitro di serie A Simone Sozza

x

SARONNO – Incontro fra studenti saronnesi dell’Istituto Prealpi e l’arbitro di calcio di serie A Simone Sozza: è lui il testimonial dell’associazione no profit “Insieme per Fily” che promuovere questo appuntamento che si tiene giovedì, 25 novembre, all’auditorium “Aldo Moro” di viale Santuario. Per i giovani saronnesi la possibilità di confrontarsi con uno dei direttori di gara emergenti italiani. L’evento ha il titolo “Sport e valori” e si terrà a partire dalle 11.30.

Sozza è arbitro della sezione Aia di Seregno, durante la sua carriera, nelle categorie minori ha avuto modo di collaborare anche con i “colleghi” della sezione di Saronno ed è capitato che alcuni assistenti saronnesi andassero a costituire la “sua” terna. Volentieri si è reso disponibile al ruolo di testimonial di “Insieme per Fily” sodalizio benefico fondato in ricordo di un giovane scomparso a soli 15 anni a causa di una malattia incurabile.

(foto dal sito Aia Seregno: Simone Sozza)

