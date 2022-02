x x

VENEGONO SUPERIORE – Botta e risposta nel primo tempo fra Varesina e Club Milano: aprono le marcature i locali con Poesio sugli sviluppi di un calcio di punizione ma poco dopo i meneghini pareggiano con Mammetti appostato in area ed abile ad approfittare di un assist di Kouadio. Poi si va avanti con molti ribaltamenti di fronte ma il risultato non cambia più.

Varesina-Club Milano 1-1

VARESINA: Spadavecchia, Zefi (22′ st Grasso), Mira (41′ st Deodato), Bernardi, Poesio, Tripoli, Garcia (29′ st Sarr), Gregov, Schieppati, Kate (15′ st Donizetti), Tomasini (15′ st Scaramuzza). A disposizione Castelli, Nejmi, Essan, Gottardi. All. Spilli.

CLUB MILANO: Monzani, Di Maggio. Caputo, Costa (44′ st Grezzana), Piras, Diouck, Kouadio (11′ st Locati), Cuoco, Mammetti (39′ st Benatti), Pelle (21′ st Comi), Lo Monaco (26′ st Tota). A disposizione De Carlo, Tumino, Saronni, Serralunga. All. Scavo.

Arbitro: Faye di Brescia (Tonti di Brescia e Longoni di Seregno).

Marcatori: 17′ pt Poesio (V), 23′ pt Kouadio (C).

(foto archivio)

27022022