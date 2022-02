x x

COGLIATE Allo stadio della Cogliatese si gioca Cogliatese – Legnarello, partita valida per la 18esima giornata del campionato di terza categoria.

La partita inizia e la squadra di casa vuole subito imporsi sulla squadra ospite; riesce a farlo perfettamente, andando in gol dopo solo 9′ dal fischio dell’arbitro. A segnare è Beretta che completa un tiro al volo su cross di Pastore dalla destra. La partita sembra essere in cassaforte già sull’ 1 – 0, vista la poca reazione della Legnarello. Infatti, al 37′ del primo tempo arriva il raddoppio della Cogliatese, a segnare è ancora Beretta su rigore.

Nel secondo tempo tutto è molto tranquillo, infatti, fino al 38′ accade poco e niente. Arrivati a quel momento però, Celotti sigilla il 3 – 0 svolgendo un’azione personale.

Il match finisce così e i tre punti vanno alla Cogliatese, che ha giocato un’ottima partita.

Cogliatese – Legnarello 3-0

COGLIATESE: Ortolan, Marcolongo, Roncalli, Murari, Pastore, Saleri, Ventrella (19′ st Quici), Balestrini, Beretta (12′ st Zampieri), Zappa, Celotti. A disposizione Borgonovo, Chiari, Manno, Messina, Bolis, Pascale, Schiatti. All. Basilico Mario.

LEGNARELLO: Porro, Landoni, Dell’Acqua, Baggio (28′ st Lavazza),Gajeta, Dell’Acqua, Mallia, Di Bella, Lancellotti, Monzani, Galli (25′ st Raoudi). A disposizione Campidoglio, Brusa, Di Blasi, Salvati, Murgia, Beretta. All. Oldrini Danilo.