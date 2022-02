x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del consigliere comunale Gianpietro Guaglianone sulla conferenza dei servizi instruttoria sulla bonifica del ex-Isotta Fraschini.

“La conferenza oltre ai proprietari ed ai tecnici di parte e degli enti di controllo ha visto presenti anche il sindaco Augusto Airoldi e gli assessori alla partita. Questa riunione aveva come obbiettivo quello di trovare un accordo sulla bonifica in previsione della conferenza di settimana prossima che sarà decisoria.

Sono stati approfonditi dai vari enti (comune, arpa, provincia, regione Lombardia) e dai tecnici del privato molti punti inerenti la bonifica dove si è trovato un accordo sul come svolgere la mole di lavoro che interessa un’area così ampia. Un punto a parte che andrà riaffrontato in itinere presentando un nuovo progetto è quello inerente all’area boschiva, individuato come terzo lotto. È stato dato parere forestale negativo dal tecnico di regione Lombardia che segue questa parte. Non è stato accettato il progetto compensativo. Quindi il bosco non può essere toccato come invece di vede nel masterplan preliminare che viene mostrato. A fronte di ciò la proprietà dovrà presentare un nuovo progetto che riguarda esclusivamente questo lotto seguendo le indicazioni date dal tecnico di regione Lombardia.

Oltre ad affrontare i vari aspetti della bonifica e stato anche introdotto il tema delle fideiussioni che la proprietà dovrà versare al Comune in riferimento alla corretta esecuzione della bonifica che sarà all’incirca pari alla metà dell’ importo totale. Un’altra relativa agli interventi su area verde di pertinenza del regolamento comunale e per quanto riguarda il ripristino del manto stradale, un tema non di secondo piano che vista anche la presenza anche del sindaco e dei gli assessori, venga tenuto ben in considerazione se pensiamo a quanto sarà l’impatto veicolare di mezzi pesanti sulle strade una volta data il via alla bonifica”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn