CESANO MADERNO – Proseguono le operazioni antidroga nelle stazione ferroviaria della zona della linea fra Saronnese e vicina Brianza: a Cesano Maderno i carabinieri hanno fermato un 20enne originario del Marocco, che appena sceso dal Saronno-Seregno ha iniziato ad avvicinare i pendolari nel sottopasso dello scalo. Un atteggiamento che ha insospettito l’equipaggio di una pattuglia che stava compiendo controlli in zona ferroviaria. I militari sono intervenuti, il giovane ha gettato il piccolo involucro ed ha provato a correre via ma è stato raggiunto e bloccato.

Nella disponibilità dell’extracomunitario sono stati trovati quattro grammi di hascish già suddivisi in dosi; lo stupefacente è stato posto sotto sequestro.

(foto archivio)

27022022