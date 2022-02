x x

SARONNO – Il Mils contro la guerra. E’ la forte presa di posizione arriva la Museo delle industrie e del lavoro del Saronnese che si schiera accanto al popolo ucraino aderendo alla campagna internazionale di Musei contro la guerra.

“Il Mils – si legge in una nota condivisa dal museo – ha inteso in più di due decenni di vita qualificarsi come un interprete del valore della cultura, pensando al proprio patrimonio come una testimonianza dell’attività umana intesa nella sua accezione più vasta, dalle conoscenze teoriche prodotte dall’evoluzione della scienza e della tecnica al lavoro materiale dell’uomo. Elementi universali che impongono a uno spazio pubblico quale è il Mils di schierarsi a fianco di chi ha inteso resistere contro l’invasione del proprio territorio. Contro la guerra che distrugge l’umanità e il suo patrimonio possiamo solo opporre responsabilità civica e partecipazione democratica. Valori che fanno del Mils una comunità solidale con chi per la democrazia e la libertà ha deciso di sacrificare il bene più prezioso di cui dispone”.

—-

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn