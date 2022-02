x x

CARONNO PERTUSELLA – E’ stata letta sabato pomeriggio durante la manifestazione Uniti per la pace organizzata dall’Amministrazione comunale la lettera scritta dalla 5C al presidente russo Vladimir Putin.

“Caro presidente Putin – inizia la missiva – le scriviamo perchè sta facendo del male a delle persone innocenti, la guerra non si deve mai fare. Potrebbe trovare un compromesso con il presidente dell’Ucraina ed evitare questa guerra distruttiva”.

I bimbi continuano ricordando come “il suo esercito stia causando morti, feriti ma soprattutto sta ferendo bambini innocenti che vorrebbero vivere la loro vita tranquillamente”. La chiusura è un accorato appello “Per favore cambi le cose”.

La letterina insieme ai disegni dei bimbi e alla recita di una poesia di Gianni Rodari è stato il contributo dei più piccoli che si è aggiunto all’intervento dell’Amministrazione comunale con il sindaco Marco Giudici e a quello di due mamme ucraine.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn