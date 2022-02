x x

SARONNO – “E’ vero che si trova in una zona periferica ma un po’ di attenzione non solo per i luoghi ma anche per chi li vive quotidianamente sarebbe doverosa”.

I pendolari saronnesi ma anche quelli del vicino comasco, altomilanese, monzese, che frequentano lo scalo di Saronno Sud chiedono un intervento di pulizia e un’attenzione per il secondo scalo cittadino. Del resto con l’allentamento delle restrizioni e la fine dello stato di emergenza alle porte la stazione si sta ripopolando rapidamente.

“Il marketing territoriale non sono solo gli eventi – rimarca una pendolare – ma anche il poter contare su una città ordinata ed accogliente. Sterpagli, rovi, scritte un po’ ovunque, cestini strapieni e resti di festini notturni a base di pizza e birra sono davvero all’ordine del giorno nel parcheggio dello scalo che certo non è un bel biglietto da visita”.

Stesso problema anche nel retro della stazione dove la mancanza di attenzione viene racconta da una tenda: “Prima era nel bosco – ricorda un’altro saronnese – ora “viaggia” da settimane sulla piazzola destinata agli elicotteri. Possibile che non si possa fare un periodico intervento di pulizia?”.

