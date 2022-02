x x

CARONNO PERTUSELLA – “La cosa peggiore è quando ti chiamato i figli e piangendo ti dicono “Mamma stanno bombardando ho paura”. Io non so più cosa fare. E’ successo due giorni fa una mattina alle 6. Cosa può fare una mamma quando un figlio chiede così aiuto?”.

E’ uno dei passaggi cruciali dell’intervento di una mamma ucraina che ieri pomeriggio è stata protagonista della manifestazione “Uniti per la pace” organizzata dall’Amministrazione di Caronno Pertusella in piazza Vittorio Veneto e che ha visto la presenza di oltre 200 persone.

Sentito il ringraziamento arrivato da parte di diverse donne di nazionalità ucraina presenti alla manifestazione per la mobilitazione, la vicinanza e la solidarietà: “Grazie a tutti di essere qui, di starci vicini. Pregate per noi per le nostre famiglie che al momento possiamo sentire solo al telefono”.

“Siamo distrutti e delusi da quello che ci sta succedendo – ha continuato un’altra mamma – Non avrei mai pensato che i nostri figli potessero svegliarsi un giorno sotto i bombardamenti. Vogliamo solo pace, essere liberi. Preghiamo tutto il mondo di aiutarci a risolvere questo problema. Grazie a tutto il popolo italiano per questa solidarietà. Noi siamo commossi per questa vicinanza”.

