SARONNO – Ha scelto la propria pagina politica il sindaco Augusto Airoldi per segnalare la disponibilità della città di Saronno ad accogliere profughi in arrivo dall’Ucraina.

Sono arrivate le tanto richieste pulizie in centro, eliminate le scritte no vax del raid di dicembre.

Ex Isotta Fraschini dopo la conferenza dei servizi, Guaglianone riassume i nodi da sciogliere dalle fideiussioni alla bonifica del bosco.

Insolita disavventura per un saronnese che ha fatto cadere lo smartphone in un tombino da dove l’ha recuperato la polizia locale.

Autopsia per Concetta Lo Cicero per scoprire come e quanto sia morta.

Elicottero precipita lungo l’A9 a Fino Monasco. Feriti i due occupanti.