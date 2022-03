x x

COGLIATE – “Dare massima priorità alla riqualificazione e messa in sicurezza di via Piave. Predisporre una progettualità organica e complessiva, per migliorare la situazione di pericolosità e disagio che affrontano i cittadini: era il contenuto della mozione proposta in consiglio comunale dal gruppo Uniti per Cogliate, bocciata dalla maggioranza leghista”. Lo scrive, in una nota, la civica di minoranza. “La Giunta sceglie di andare avanti per la sua strada – commentano i rappresentanti del gruppo di opposizione – con miopia e arroganza, accusandoci di fare “banale speculazione politica”. Pensano questo, perché questo è il loro modo di fare”.

“Se non avessero questa ottusità politica – prosegue Vincenzo Di Paolo, capogruppo Upc – saprebbero riconoscere le proposte costruttive da condividere, per il bene del paese. Invece il sindaco ha rivendicato con orgoglio che non c’è la volontà politica di fare tavoli. Per loro, il confronto democratico è una perdita di tempo”. “Quello che più rammarica è nel riconoscere la fase nuova che si è aperta, ricca di opportunità per realizzare investimenti, rispetto ai limiti e ai blocchi del passato. Le possibilità offerte dal Pnrr potrebbero essere colte anche in riferimento all’intervento su via Piave. Non serve quindi scaricare le colpe su chi è venuto prima: è questa la stagione in cui poter costruire interventi di questa portata. Prima non si poteva.” “Insisteremo su questo punto, perché il rialzo stradale che l’Amministrazione intende fare può essere utile, ma non risolutivo. Occorre un intervento organico che non deve essere finalizzato solo alla riduzione della velocità ma ad una riqualificazione complessiva dell’intero tratto di strada” concludono gli esponenti della lista Uniti per Cogliate.

