COGLIATE – “La mancanza di medici di base è un problema che ci riguarda da vicino e che nel prossimo futuro riguarderà sempre più cittadini dei nostri Comuni e dell’intera Regione.” Le liste civiche della zona Groane tornano sul tema della carenza di medici di base.

“L’emergenza della carenza di medici – spiegano gli esponenti di Orizzonte Comune, Uniti per Cogliate, Insieme per Misinto, Lazzate in Movimento – mostra le lacune di una gestione inadeguata nel breve periodo e l’assenza di una prospettiva efficace nel medio-lungo periodo. Intanto le persone restano senza servizi e assistenza. Ci sono difficoltà a prendere i contatti con il medico magari fuori paese, anziani e malati cronici costretti a fare lunghe code per ottenere le ricette rischiando di interrompere le cure, prestazioni ridotte che rispondono solo in parte ai bisogni reali dei pazienti, tempi più lunghi per prenotare una visita che portano molti assistiti a rivolgersi ai pronto soccorso, col risultato di intasarne l’operatività e dilatarne i tempi di attesa.”

Cosa non funziona in questo sistema? Cosa si potrebbe e dovrebbe fare per un gestione diversa e più funzionale? Quali possono essere i progetti a lungo termine da attivare per uscire da questa emergenza?

Sono le domande che emergeranno nel confronto organizzato per martedì 7 febbraio a Ceriano Laghetto alle ore 21 in sala consiliare. “Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questo momento di approfondimento, in cui ciascuno potrà portare la sua esperienza ed esporre le sue considerazioni. Sarà l’occasione di confrontarci insieme ad alcuni medici di base della zona e ad alcuni candidati alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio.”

